Записывать ученика в форму СЗВ-М не нужно.

Работодатель вправе заключить ученический договор с соискателем. Во время обучения будущему работнику надо платить стипендию не ниже МРОТ (ст. 198, 204 ТК РФ). Чиновники считают, что ученический договор — не трудовой (письмо Минтруда России от 26.02.15 № 17-3/В-83).

В форму СЗВ-М записывают застрахованных сотрудников, которые числятся в компании. А значит, в бланке надо учесть только тех сотрудников, которые работают по трудовым или гражданско-правовым договорам. Поэтому учеников в форму не записывайте (постановление Правления ПФР от 01.02.16 № 83п, п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ, ст. 7 Федерального закона от 15.12.01 № 167).