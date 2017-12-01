51 декабря

Все магазины перевели на онлайн-ККТ. Надо ли и дальше вести кассовую книгу?

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отвечает:

Да, вести кассовую книгу обязательно, даже если компания работает с онлайн-кассой.

Компания с онлайн-кассой вправе не вести журнал кассира по форме КМ-4 и не оформлять прочие документы, которые нужны для работы со старой ККТ. Ведь касса и так передает все сведения о продажах в налоговую. Такие разъяснения дал Минфин России в письме от 16.09.16 № 03-01-15/54413.

Кассовая книга — это документ не для кассового аппарата, а для учета операций с денежной наличностью. В книге нужно регистрировать приходные и расходные ордера. Обязанность заполнять книгу следует из пункта 4.6 Указаний Банка России от 11.03.14 № 3210-У. В нем нет ограничений для организаций, которые используют онлайн-кассы. Поэтому продолжайте вести кассовую книгу в каждом обособленном подразделении.

Если компания не ведет кассовую книгу — это нарушение. Инспекторы оштрафуют компанию на сумму от 40 до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Отбиться от штрафа не получится даже в суде (постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.03.17 № Ф05-2950/2017).

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