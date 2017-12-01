171 декабря

Зарегистрировали онлайн-кассу по адресу одного из магазинов. Но потом арендовали другое помещение и перенесли кассовый аппарат туда. Пробиваем кассовые чеки. Законно это или инспекторы нас оштрафуют?

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отвечает:

Вы не вправе применять кассу не по адресу регистрации.

В заявлении на регистрацию ККТ компания заполняет адрес установки техники. Этот адрес организация выбивает в кассовом чеке. Место, где находится техника, и сведения в чеке должны совпадать. Иначе инспекторы вправе оштрафовать компанию от 5 до 10 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

Если компания хочет использовать ККТ в другом магазине, перерегистрируйте кассу. Сделать это надо на следующий рабочий день после переезда (п. 4 ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Перерегистрировать кассу можно в личном кабинете ККТ или подать заявление на бумаге в любую налоговую.

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