254 декабря

Мы реализуем окна. Наименование некоторых изделий длинное и сложное — артикулы, цвет, вид ПВХ-профиля и т. д. Чтобы не запутаться, номенклатуру мы подетально отражаем в накладной. А как быть с кассовым чеком, можно ли в нем печатать сокращенное название изделий?

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отвечает:

Да, главное, чтобы из названия клиент понял, что именно он приобрел.

Наименование товара — обязательный реквизит в чеке онлайн-кассы. Все реквизиты в кассовом чеке должны быть четкими и легко читаемыми в течение шести месяцев со дня, когда компания выдала их на бумаге (ч. 8 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Как именно писать наименование, закон не устанавливает. Нет требования о том, что название должно совпадать с накладной.

Наименование — это название, которое позволяет отличить один товар от другого. Поэтому объединять все товарные позиции в одну нельзя. Но если в кассе товар вы назовете «Окна ПВХ», то клиент с легкостью отличит его от балконного остекления.

В то же время если изделия имеют исключительную характеристику, то безопаснее присвоить им разные названия. Например, если у окон разный оттенок стекла — прозрачный или с тонировкой. Ведь в накладной изделия будут отражены в разных позициях.

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