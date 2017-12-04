Да, главное, чтобы из названия клиент понял, что именно он приобрел.

Наименование товара — обязательный реквизит в чеке онлайн-кассы. Все реквизиты в кассовом чеке должны быть четкими и легко читаемыми в течение шести месяцев со дня, когда компания выдала их на бумаге (ч. 8 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Как именно писать наименование, закон не устанавливает. Нет требования о том, что название должно совпадать с накладной.

Наименование — это название, которое позволяет отличить один товар от другого. Поэтому объединять все товарные позиции в одну нельзя. Но если в кассе товар вы назовете «Окна ПВХ», то клиент с легкостью отличит его от балконного остекления.

В то же время если изделия имеют исключительную характеристику, то безопаснее присвоить им разные названия. Например, если у окон разный оттенок стекла — прозрачный или с тонировкой. Ведь в накладной изделия будут отражены в разных позициях.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>