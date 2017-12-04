294 декабря

У нас оптово-розничный магазин. Регистрировали онлайн-кассу для торговой точки. Нам сообщили, что мы должны зарегистрировать по месту учета магазина обособленное подразделение. Мы сделали это еще три года назад. Но как выяснилось, поставили на учет подразделение по другому адресу, где у нас раньше числился магазин. Нас теперь оштрафуют? Кассу ставили на учет неделю назад.

Темы:

отвечает:

Вы можете сообщить о создании подразделения без штрафа.

О подразделении нужно сообщить в течение месяца с момента, когда компания открыла обособленный офис (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ). Вы открыли подразделение давно, но инспекторы узнали об этом, когда вы регистрировали кассу.

Сообщите об обособленном подразделении, пока не истек месяц с момента регистрации кассы. Иначе будет штраф в 5 тыс. рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.