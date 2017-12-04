Вы можете сообщить о создании подразделения без штрафа.

О подразделении нужно сообщить в течение месяца с момента, когда компания открыла обособленный офис (подп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ). Вы открыли подразделение давно, но инспекторы узнали об этом, когда вы регистрировали кассу.

Сообщите об обособленном подразделении, пока не истек месяц с момента регистрации кассы. Иначе будет штраф в 5 тыс. рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>