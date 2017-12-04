Инспекторы вправе требовать сведения и документы, которые подтверждают право на пониженный по тариф по страховым взносам (п. 8.6. ст. 88 НК РФ).

Важная статья:

Какие выплаты теперь облагаются страховыми взносами

Главное основание для пониженного тарифа — это вид деятельности компании (подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ). Поэтому представьте документ, который подтверждает ОКВЭД. Например, справку из статистики. В пояснениях вы можете сослаться на информацию о видах деятельности в ЕГРЮЛ, который администрирует налоговая.

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