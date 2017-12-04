Вы обязаны проводить предрейсовые техосмотры автомобиля и медосмотры сотрудников, которые управляют автомобилем.

Компании, которые используют в деятельности автомобили, обязаны оформлять путевые листы. Не важно, занимаетесь вы перевозками или используете машины для работников (определение ВС РФ от 01.09.14 № 302-КГ14-529). Сведения о предрейсовом контроле автомобиля и медицинском осмотре — обязательные реквизиты путевых листов (п. 16, 16.1 Порядка, утв. приказом Минтранса России от 18.09.08 № 152).

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Работодатель обязан организовать медосмотры сотрудников, которые управляют транспортом (ст. 213 ТК РФ). Если автомобилем управляет менеджер, то он исполняет функцию водителя. Значит, должен пройти медосмотр. Так же считают судьи (постановление ВС РФ от 19.12.16 № 18-АД16-173).

Предрейсовый осмотр автомобиля безопаснее проводить. Осмотр проводит контролер, который аттестован в транспортной инспекции (п. 14.3 приказа Минтранса от 28.09.15 № 287). Если в штате нет такого сотрудника, отметку проставьте за плату в сервисном центре.