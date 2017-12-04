494 декабря

Арендуем автомобили у транспортной компании для менеджеров по продажам. У нас в штате нет механика и водителей. Надо ли проводить предрейсовый медосмотр водителей и осмотр технического состояния автомобилей?

Тема:

отвечает:

Вы обязаны проводить предрейсовые техосмотры автомобиля и медосмотры сотрудников, которые управляют автомобилем.

Компании, которые используют в деятельности автомобили, обязаны оформлять путевые листы. Не важно, занимаетесь вы перевозками или используете машины для работников (определение ВС РФ от 01.09.14 № 302-КГ14-529). Сведения о предрейсовом контроле автомобиля и медицинском осмотре — обязательные реквизиты путевых листов (п. 16, 16.1 Порядка, утв. приказом Минтранса России от 18.09.08 № 152).

Работодатель обязан организовать медосмотры сотрудников, которые управляют транспортом (ст. 213 ТК РФ). Если автомобилем управляет менеджер, то он исполняет функцию водителя. Значит, должен пройти медосмотр. Так же считают судьи (постановление ВС РФ от 19.12.16 № 18-АД16-173).

Предрейсовый осмотр автомобиля безопаснее проводить. Осмотр проводит контролер, который аттестован в транспортной инспекции (п. 14.3 приказа Минтранса от 28.09.15 № 287). Если в штате нет такого сотрудника, отметку проставьте за плату в сервисном центре.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.