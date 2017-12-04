Безопаснее не учитывать в расходах дополнительные пособия.

Компания вправе учитывать расходы на оплату труда. Список таких затрат кодекс не ограничивает. Главное, прописать выплаты работникам в трудовом или коллективном договоре (п. 25 ст. 255, п. 21 ст. 270 НК РФ).

Расходы должны быть направлены на получение доходов. Поэтому кодекс запрещает списывать материальную помощь работникам (п. 23 ст. 270 НК РФ). Судьи считают, что дополнительные пособия сотрудникам — это по сути материальная помощь (определение ВС РФ от 29.06.15 № 304-КГ15-6486). Если компания учтет пособия в расходах, инспекторы доначислят налог на прибыль, а судьи их поддержат (постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.07.16 № А40-127925/2015).