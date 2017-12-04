164 декабря

Купили технику и поставили на учет, но вскоре обнаружили в ней дефекты. Технику мы вернули поставщику, но перед этим успели заявить вычет. Надо ли выставлять счет-фактуру на возврат товара?

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отвечает:

Безопаснее выставить документ.

Компания не продает товар, а отказывается от исполнения договора, если возвращает технику поставщику из-за брака (п. 2 ст. 475 ГК РФ). Поэтому вы не обязаны оформлять обратную реализацию. Но есть причина выставить счет-фактуру.

Без счета-фактуры продавец не сможет заявить вычет. А вам все равно нужно восстановить и доплатить НДС (письмо Минфина России от 01.06.15 № 03-07-09/18053).

Для возврата оформите акт о недостатках товара. Оформите накладную с пометкой «возврат» и счет-фактуру на стоимость покупки.

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