214 декабря

Наша компания изготавливает детали для мебели. Услуги оказываем «физикам». Хотим так оформить бланки строгой отчетности, чтобы не выдавать акты выполненных работ. Можно ли это сделать, если в бланках будет строчка «Работы выполнены в срок, стороны претензий не имеют» и подпись заказчика?

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отвечает:

Можно оформить бланк и акт одним документом.

С 1 июля большинство продавцов обязаны перейти на онлайн-кассы. Но компании, которые оказывают услуги, вправе повременить с переходом до 1 июля 2018 года (п. 8 ст. 7 Федерального закона от 03.07.16 № 290-ФЗ). Вместо чека онлайн-кассы надо выдавать бланк строгой отчетности.

Форму бланка компания разрабатывает сама с учетом требований закона о кассах в старой редакции. В бланке нужно поставить номер, дату документа, вид услуги, подпись, должность, Ф.И.О. продавца и пр. (п. 3 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.08 № 359). Но компания может дополнить бланк и своими реквизитами. Например, добавить в него подпись покупателя о том, что он не имеет претензий к качеству и срокам выполненных работ.

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