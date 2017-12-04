554 декабря

Сотрудники часто приносят на работу личные вещи для общего пользования. Например, чайники, микроволновки, увлажнители воздуха и пр. Аудиторы сказали, что все эти вещи нужно отразить в учете. Это действительно так? Если да, как оформить учет личных вещей?

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отвечает:

Вы не обязаны принимать личные вещи работников к учету, если не используете их в деятельности.

Компания принимает к учету вещи, которые принадлежат ей на праве собственности или которые она получила во временное пользование. Если вы не принимали личные вещи работников в дар или заключаете договор аренды, предметы нужно учесть. Иначе у вас нет оснований принимать на баланс либо на забалансовые счета чужое имущество.

В личных вещах сотрудников в офисе есть риски. Во-первых, компания отвечает за жизнь и здоровье сотрудников на рабочем месте. Если личная техника окажется неисправной, может произойти чрезвычайная ситуация. Во-вторых, обеспечить условия труда — обязанность работодателя. Если сотрудники будут использовать личные вещи, инспекторы могут посчитать, что организация получает выгоду, и доначислят налог на прибыль. В-третьих, если вещь испортится, есть риск, что сотрудник взыщет через суд ущерб с работодателя (определение ВАС РФ от 03.11.10 № ВАС-14393/10).

Компания сама вправе решить, разрешать сотрудникам пользоваться личными вещами на работе или нет. Пропишите правила во внутреннем положении.

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