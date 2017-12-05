265 декабря

Один из покупателей оплатил товар банковской картой, но спустя две недели вернул его, так как фасон ему не подошел. Может ли организация выдать покупателю деньги наличными и надо ли печатать кассовый чек?

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отвечает:

Да, выдайте кассовый чек на возврат. Вернуть деньги вы можете только на карту, которой платил покупатель.

Клиент в течение двух недель вправе обменять качественный товар, если он не подошел по габаритам, фасону, расцветке. Если у компании нет аналогичного товара, нужно вернуть деньги (ст. 25 Закона РФ от 07.02.92 № 2300–1). Причем, если покупатель оплатил карточкой, вернуть ему наличные нельзя (п. 2 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). Иначе компания нарушит кассовый порядок, а за это возможен штраф до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

Для возврата покупатель пишет заявление и передает продавцу чек на покупку, если он сохранился. Продавец обязан провести возврат по кассе и выбить чек (письмо Минфина России от 12.05.17 № 03-01-15/28914).

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