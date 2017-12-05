Сотрудник не вправе получать двойной вычет.
Мама малыша вправе отказаться от детского вычета, чтобы папа получал его в двойном размере (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Но есть условие — мама ребенка должна иметь право на такой вычет. То есть получать доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов.
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Ваша сотрудница получает только детское пособие. Оно освобождено от НДФЛ, поэтому получать вычет работница не вправе. А значит, и отказаться от него в пользу супруга не получится (письмо Минфина России от 20.04.17 № 03-04-05/23946).
Если работник хочет получать двойной вычет, просите подтверждение, что у его супруги есть право на вычет. Для этого запросите справку 2-НДФЛ (письмо Минфина России от 22.06.16 № 03-04-05/36143). В вашем случае получать документы не нужно. Вам и так известно, что у сотрудницы нет права на вычет.
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