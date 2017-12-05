Сотрудник не вправе получать двойной вычет.

Мама малыша вправе отказаться от детского вычета, чтобы папа получал его в двойном размере (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Но есть условие — мама ребенка должна иметь право на такой вычет. То есть получать доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов.

Ваша сотрудница получает только детское пособие. Оно освобождено от НДФЛ, поэтому получать вычет работница не вправе. А значит, и отказаться от него в пользу супруга не получится (письмо Минфина России от 20.04.17 № 03-04-05/23946).

Если работник хочет получать двойной вычет, просите подтверждение, что у его супруги есть право на вычет. Для этого запросите справку 2-НДФЛ (письмо Минфина России от 22.06.16 № 03-04-05/36143). В вашем случае получать документы не нужно. Вам и так известно, что у сотрудницы нет права на вычет.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>