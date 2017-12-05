95 декабря

Сотрудник принес уведомление из налоговой на социальный вычет. Но инспектор оформил его на старом бланке. Вправе ли мы предоставить вычет на основании такого уведомления?

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отвечает:

Вы вправе предоставить работнику вычет.

Сотрудник вправе получить социальный вычет у работодателя. Для этого он должен написать заявление и приложить к нему уведомление из налоговой, которое подтверждает право на вычет (п. 2 ст. 219 НК РФ).

С 2017 года сотрудники вправе получать у работодателя вычет по взносам на добровольное страхование (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ). Из-за этого налоговики обновили форму уведомления (письмо ФНС России от 16.01.17 № БС-4-11/500). Ведь в старом бланке не было строки для нового вычета. Но если работник хочет получить вычет на лечение или обучение, подойдет и старый бланк. Ведь приказ с прежним уведомлением еще действует (приказом ФНС России от 27.10.15 № ММВ-7-11/473).

Если вы сомневаетесь, что уведомление подлинное, сделайте запрос в налоговую. Можно уточнить информацию по телефону или направить в инспекцию письмо с просьбой подтвердить, получал ли сотрудник уведомление.

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