475 декабря

Поставщик отгружал нам товары с разных складов. Выставил счета-фактуры с разными КПП. Какие коды регистрировать в книге покупок: поставить КПП головной организации или каждого обособленного офиса?

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отвечает:

В книгу покупок впишите коды подразделений.

Продавец выписывает счет-фактуру от своего имени, даже если отгружает товар из обособленного подразделения. В строке 2б контрагент записывает свой ИНН и КПП обособленного офиса. Если вы получили товар из нескольких подразделений контрагента, то во всех счетах-фактурах будут разные коды, и это не ошибка.

Данные из счета-фактуры нужно перенести в книгу покупок. Сведения в книгах и счетах-фактурах должны совпадать, поэтому в строку 10 переносите КПП, который записан в документе. То есть код обособленного подразделения (письмо ФНС России от 16.11.16 № СД-4-3/21730).

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