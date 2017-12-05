В книгу покупок впишите коды подразделений.

Продавец выписывает счет-фактуру от своего имени, даже если отгружает товар из обособленного подразделения. В строке 2б контрагент записывает свой ИНН и КПП обособленного офиса. Если вы получили товар из нескольких подразделений контрагента, то во всех счетах-фактурах будут разные коды, и это не ошибка.

Данные из счета-фактуры нужно перенести в книгу покупок. Сведения в книгах и счетах-фактурах должны совпадать, поэтому в строку 10 переносите КПП, который записан в документе. То есть код обособленного подразделения (письмо ФНС России от 16.11.16 № СД-4-3/21730).

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