Да, вы вправе сдать налоговую отчетность на бумаге, кроме декларации по НДС.

Сдавать декларации по электронке обязаны налогоплательщики, у которых среднесписочная численность сотрудников за прошлый год больше 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ). Отчетность по взносам надо направить по интернету, если среднесписочная численность работников, которые получили доход, за прошлый расчетный или отчетный период больше 25 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ). Для расчета 6-НДФЛ и справкам о доходах лимит, при котором можно отчитаться на бумаге, — 24 человека (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Если вы не превышаете лимиты по численности, то вправе сдавать любые отчеты на бумаге. Не важно, что вы подключились к электронному документообороту. Всегда сдавать электронно вы обязаны только декларацию по НДС. Этот отчет на бумаге налоговики не примут (п. 5 ст. 174 НК РФ).

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