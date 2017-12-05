С задатка надо заплатить НДС.

Задаток — это подтверждение того, что покупатель заключит договор (ст. 380 ГК РФ). Соглашение о задатке заключают в письменной форме. Задаток — это не аванс.

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Самые частые налоговые нарушения по версии ФНС

Вы планируете зачесть задаток в счет оплаты товара. Чиновники считают такой задаток предоплатой за товар (письмо Минфина России от 10.04.17 № 03-07-14/21013). А значит, в периоде, когда компания получила задаток, надо исчислить НДС. Так же считают судьи (определение ВАС РФ от 23.04.13 № ВАС-4752/13).