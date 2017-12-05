345 декабря

Сотрудник уволился в конце сентября. Весь четвертый квартал с ним не действовал договор. Надо ли отражать его в отчете за год?

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отвечает:

Посчитайте сотрудника в общей численности, а раздел 3 на него не сдавайте.

Раздел 3 заполняйте только на сотрудников, которые были застрахованы в последние три месяца отчетного периода (п. 22.1 приложения 2 к приказу ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@).

В четвертом квартале с «физиком» не было действующего трудового или гражданско-правового договора. А значит, он не был застрахован и раздел 3 на работника заполнять не надо. В разделе 1 компания отражает общее число застрахованных с начала года. Поэтому учтите бывшего работника в общей численности.

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