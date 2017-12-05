195 декабря

Расчет по страховым взносам сдали в налоговую, где компания не состоит на учете. Как все исправить?

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отвечает:

Сдайте отчет в налоговую по месту учета компании.

Инспекторы из чужой ИФНС не станут передавать расчет по верному адресу. Компании нужно отчитаться заново. Сдать нужно первичный расчет. Если сдать отчет уже позже срока, компанию оштрафуют минимум на 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). В суде получается только снизить штраф (постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.03.17 № А40-59626/2016).

В инспекцию, куда компания ошибочно сдала отчетность, ничего дополнительно подавать не надо. Налоговики, которых мы опросили, сказали, что чужая инспекция не будет отражать в программе такой отчет.

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