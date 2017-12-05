155 декабря

Компания выплатила сотруднику материальную помощь к отпуску 3 тыс. рублей. Надо ли отражать ли эту выплату в расчете по взносам?

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отвечает:

 Да, надо.

На материальную помощь до 4 тыс. рублей компания не начисляет страховые взносы (подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ). Но эту выплату надо включить в две строки раздела 1 расчета по взносам: сумму выплат, начисленных в пользу сотрудников, и выплаты, которые не облагаются страховыми взносами.

То есть отразить ее в строках 030 и 040 подразделов 1.1 и 1.2 раздела 1 расчета по взносам. Эту же сумму запишите в строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3. В строках 220 подраздела 3.2.1 выплату показывать не нужно.

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