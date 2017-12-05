Расходы можно подтвердить кассовым чеком, если на нем распишется продавец.

Компания вправе учитывать затраты, которые подтверждены документами (п. 1 ст. 252 НК РФ). По закону кассовый чек — это первичный документ, который сформирован в электронной или печатной форме с помощью ККТ (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

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Но расходы подтверждает первичка, которая соответствует требованиям закона о бухучете. В частности, в кассовом чеке онлайн-ККТ не хватает подписи кассира (ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Таким образом, если на чеке онлайн-кассы будут все реквизиты, которые предусмотрены законом о ККТ, а также подпись кассира, компания вправе учитывать расходы.