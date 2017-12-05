435 декабря

С 1 июля практически все продавцы перешли на онлайн-кассы. Информация о каждой продаже будет поступать в ФНС. Можно ли теперь чеками онлайн-кассы подтверждать расходы или нужны дополнительные документы, например товарный чек?

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отвечает:

Расходы можно подтвердить кассовым чеком, если на нем распишется продавец.

 Компания вправе учитывать затраты, которые подтверждены документами (п. 1 ст. 252 НК РФ). По закону кассовый чек — это первичный документ, который сформирован в электронной или печатной форме с помощью ККТ (ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

Но расходы подтверждает первичка, которая соответствует требованиям закона о бухучете. В частности, в кассовом чеке онлайн-ККТ не хватает подписи кассира (ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Таким образом, если на чеке онлайн-кассы будут все реквизиты, которые предусмотрены законом о ККТ, а также подпись кассира, компания вправе учитывать расходы.

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