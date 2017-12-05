185 декабря

У нас малая компания. ПБУ 18/02 не применяем. Из-за этого только сейчас обнаружили ошибку в налоговом учете. В ноябре 2016 года мы купили оборудование за 55 тыс. рублей. Вместо того чтобы сразу списать стоимость всего актива, мы начали его амортизировать, как в бухгалтерском учете. Налог мы переплатили. Можно не исправлять ошибку, а дальше амортизировать актив? В учетной политике не прописали, что постепенно списываем инвентарь дешевле 100 тыс. рублей.

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отвечает:

Тогда исправьте ошибку.

Активы дороже 100 тыс. рублей надо амортизировать. Если оборудование стоит дешевле, его нужно списать сразу (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Дешевое оборудование можно списывать и постепенно в течение срока полезного использования. Это будет эквивалентно амортизации. Но такой порядок надо прописать в учетной политике (письмо Минфина России от 20.05.16 № 03-03-06/1/29124).

В вашем случае нужно исправить ошибку. Для этого подайте уточненку за 2016 год. В ней исключите расходы из строки 131 приложения 2 к листу 02 и отразите стоимость оборудования полностью

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