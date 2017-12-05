Тогда исправьте ошибку.

Активы дороже 100 тыс. рублей надо амортизировать. Если оборудование стоит дешевле, его нужно списать сразу (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Дешевое оборудование можно списывать и постепенно в течение срока полезного использования. Это будет эквивалентно амортизации. Но такой порядок надо прописать в учетной политике (письмо Минфина России от 20.05.16 № 03-03-06/1/29124).

В вашем случае нужно исправить ошибку. Для этого подайте уточненку за 2016 год. В ней исключите расходы из строки 131 приложения 2 к листу 02 и отразите стоимость оборудования полностью.