146 декабря

Сотрудник с 1 декабря переходит из головного подразделения в обособленное. Как сдавать расчет по взносам?

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Обособленное подразделение отражает в расчете только те выплаты работника, которые были начислены в этом подразделении. При подсчете предельной базы для взносов нужны все выплаты, в том числе в головном офисе.

Если база превысит лимит, контрольные соотношения расчета нарушатся. Ведь пенсионные взносы вы начислите по тарифу 10 процентов, а социальных не будет вовсе, но база по отчету не выходит за рамки лимита. В качестве пояснений приложите к отчету копию расчета головного офиса (письмо Минфина от 20 октября 2017 г. № 03-15-06/68747).

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