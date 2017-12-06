В таком случае документ может выдать ваша компания.

В разделе «Сведения о работе» в графе 3 заполните стаж у предыдущих работодателей суммарно. То есть стаж не надо разбивать по организациям и конкретным периодам. Вместо этого запишите общее количество лет и месяцев работы (п. 32 Правил № 225).

Сведения о стаже заполните на основании подтверждающих документов, которые есть у работника. Какие именно бумаги подтвердили стаж, запишите в графе 4 (п. 7.2 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69).