496 декабря

К нам устроился новый сотрудник. На прежнем месте работы его трудовую книжку потеряли. Предыдущий работодатель ликвидировался и не может восстановить книжку. Как поступить?

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отвечает:

В таком случае документ может выдать ваша компания.

В разделе «Сведения о работе» в графе 3 заполните стаж у предыдущих работодателей суммарно. То есть стаж не надо разбивать по организациям и конкретным периодам. Вместо этого запишите общее количество лет и месяцев работы (п. 32 Правил № 225).

Сведения о стаже заполните на основании подтверждающих документов, которые есть у работника. Какие именно бумаги подтвердили стаж, запишите в графе 4 (п. 7.2 Инструкции, утв. постановлением Минтруда России от 10.10.03 № 69).

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