276 декабря

Бывшая сотрудница запросила справку о заработке для расчета пособий за 2014 и 2015 годы. Когда она у нас работала, у нее была фамилия Иванова. Сейчас она замужем и теперь ее фамилия Астахова. Какую фамилию писать в справке?

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В справке запишите фамилию, которая была у сотрудницы на момент увольнения, то есть Иванова. Дополнительно сделайте в справке отметку о перемене фамилии со ссылкой на свидетельство о браке.

Чтобы внести изменения, возьмите у сотрудницы заявление в свободной форме. В заявлении работница должна написать, что просит изменить ее фамилию и отразить причины изменений. К заявлению надо приложить копию свидетельства о браке и паспорта. После этого директор должен издать приказ о внесении изменений в кадровые документы и подписании дополнительного соглашения к договору.

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