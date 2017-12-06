В справке запишите фамилию, которая была у сотрудницы на момент увольнения, то есть Иванова. Дополнительно сделайте в справке отметку о перемене фамилии со ссылкой на свидетельство о браке.

Чтобы внести изменения, возьмите у сотрудницы заявление в свободной форме. В заявлении работница должна написать, что просит изменить ее фамилию и отразить причины изменений. К заявлению надо приложить копию свидетельства о браке и паспорта. После этого директор должен издать приказ о внесении изменений в кадровые документы и подписании дополнительного соглашения к договору.