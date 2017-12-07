Вправе, если работник об этом просит и директор не против (п. 2 ст. 80 ТК).

Если работник не указал в заявлении дату увольнения, работодатель должен выждать 14 дней. Но так как день увольнения попадает на нерабочий праздничный день, он переносится на первый рабочий день (ст. 14 ТК). То есть днем увольнения и окончательного расчета будет 9 января.

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