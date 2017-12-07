527 декабря

Сотрудник подал заявление на увольнение 22 декабря. Хочет уволиться 29 декабря. Вправе ли компания отпустить его без отработки двух недель?

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отвечает:

Вправе, если работник об этом просит и директор не против (п. 2 ст. 80 ТК).

Если работник не указал в заявлении дату увольнения, работодатель должен выждать 14 дней. Но так как день увольнения попадает на нерабочий праздничный день, он переносится на первый рабочий день (ст. 14 ТК). То есть днем увольнения и окончательного расчета будет 9 января.

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