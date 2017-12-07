127 декабря

Веду учет у предпринимателя. Фиксированные взносы за 2017 год тоже в ФНС платить, как и за сотрудников, или по-прежнему в ПФР? И как обозначить в платежке период платежа — 31.12.2017 или ГД.00.2017?

Темы:

отвечает:

Фиксированные взносы перечислите в ФНС. Крайний срок уплаты — 31 декабря. Но в 2017 году 31 декабря попадает на воскресенье. Поэтому надо перечислить деньги до 9 января 2018 года включительно.

На пенсионные и медицинские взносы оформите две отдельные платежки. Это можно сделать на сайте ФНС nalog.ru. Пройдите с главной страницы сайта по ссылке «Заплати налоги». Здесь сможете сформировать платежку для оплаты безналом или скачать квитанцию для оплаты через банк. КБК и реквизиты инспекции заполнятся автоматически.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.