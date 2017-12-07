Фиксированные взносы перечислите в ФНС. Крайний срок уплаты — 31 декабря. Но в 2017 году 31 декабря попадает на воскресенье. Поэтому надо перечислить деньги до 9 января 2018 года включительно.

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Что изменится в налогах и проверках в ближайшие три года

На пенсионные и медицинские взносы оформите две отдельные платежки. Это можно сделать на сайте ФНС nalog.ru. Пройдите с главной страницы сайта по ссылке «Заплати налоги». Здесь сможете сформировать платежку для оплаты безналом или скачать квитанцию для оплаты через банк. КБК и реквизиты инспекции заполнятся автоматически.

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