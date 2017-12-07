227 декабря

Что необходимо проверить перед покупкой детского новогоднего подарка? Ведь обычно закупают готовые наборы.

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Первое, на что следует обратить внимание, — это срок годности. Не перепутайте со сроком изготовления.

Упаковка качественного подарка обязательно содержит маркировку, которая указывает, соблюдены ли все установленные требования безопасности. В детских кондитерских изделиях запрещены красители Е122, Е104, Е110, Е129, Е124 и Е102. Если производитель их использует, то обязан нанести на упаковку надпись: «Может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». Арахис — аллерген. Карамель запрещена детям нормами СанПиН. Алкоголь и кофеин негативно действуют на нервную систему ребенка.

Если в подарке вместе со сладостями лежит игрушка, она должна быть запечатана в упаковку. Игрушка должна отвечать требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», а ее упаковка — предназначаться для контакта с пищевой продукцией. Если упаковка подарка мятая, грязная, с нарушенной целостностью, от такого подарка нужно отказаться.

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