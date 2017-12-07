За истекший срок годности на кондитерском изделии с неизвестным составом учреждение заплатит штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., должностное лицо — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ).

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Если из-за несоблюдения санитарных норм и правил кто-то отравился, наказание будет серьезнее. На должностное лицо будет наложен штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб., на организацию — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). А также будут переданы материалы в следственный комитет или МВД для возбуждения дела по статье 238 Уголовного кодекса РФ.