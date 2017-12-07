207 декабря

Можно ли в качестве новогоднего подарка испечь угощение для новогоднего утренника?

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отвечает:

Нельзя.

Это противоречит СанПиН 2.4.1.3049–13. Норма запрещает любые пищевые продукты домашнего изготовления, а также принесенные из дома. Лучше заказать специализированные кондитерские изделия для детей.

Производители такой продукции обязаны соблюдать санитарные нормы и заботятся о ее безопасности для детского здоровья. По требованиям Роспотребнадзора детям запрещены торты и пирожные с кремом. Выбирайте торты с суфле, фруктово-сбивным кремом или фруктовой отделкой.

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