Попросите поставщика переделать документы.

Компания вправе заявить вычет по счету-фактуре без существенных ошибок. Ошибки в счетах-фактурах лишают компанию вычета, если инспекторы не могут определить продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость, ставку НДС или налог (п. 2 ст. 169 НК РФ).

Показатели стоимости в счете-фактуре необходимо записывать в рублях и копейках (п. 3приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Запятая в документах нужна, чтобы разделить целые и дробные значения (письмо Минфина России от 24.11.16 № 03-07-09/69356). Если в документе лишние запятые и точки, инспекторы не смогут определить стоимость товара и снимут вычеты. Безопаснее попросить поставщика исправить документы.