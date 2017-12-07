267 декабря

Поставщик передал нам товарную накладную и счет-фактуру. Но в этих документах все числа — формат цен, стоимость и суммы НДС — записаны с запятой между тысячами рублей и рублями. А между рублями и копейками точка. Вправе ли мы заявить НДС к вычету по таким документам?

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отвечает:

Попросите поставщика переделать документы.

Компания вправе заявить вычет по счету-фактуре без существенных ошибок. Ошибки в счетах-фактурах лишают компанию вычета, если инспекторы не могут определить продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость, ставку НДС или налог (п. 2 ст. 169 НК РФ).

Показатели стоимости в счете-фактуре необходимо записывать в рублях и копейках (п. 3приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Запятая в документах нужна, чтобы разделить целые и дробные значения (письмо Минфина России от 24.11.16 № 03-07-09/69356). Если в документе лишние запятые и точки, инспекторы не смогут определить стоимость товара и снимут вычеты. Безопаснее попросить поставщика исправить документы.

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