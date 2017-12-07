347 декабря

В компанию позвонили приставы и потребовали отчет за сотрудников с долгами. Должны ли мы отвечать на такое требование?

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Телефонный разговор не обязывает представлять информацию. Если приставы передали телефонограмму, безопаснее исполнить требование.

Приставы вправе требовать отчеты о том, как компания удерживает алименты у сотрудников. Требование нужно исполнить (ст. 12, 14 Федерального закона от 21.07.97 № 118-ФЗ). Иначе компанию могут оштрафовать на 100 тыс. рублей, а руководителя — на 20 тыс. рублей (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ). Но исполнять нужно только официальные требования приставов.

Телефонограмма — это документ, который доказывает извещение (п. 41 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57). Такое сообщение безопаснее исполнить.

Телефонограмму передают так. Сначала пристав должен представиться, спросить название компании, вашу должность, имя и фамилию, а затем скажут, чтобы вы приняли телефонограмму. После пристав должен изложить суть требования. Если вам поступило такое сообщение, представьте отчет.

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