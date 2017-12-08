Взносы за предпринимателя перечисляйте на специальные КБК.
Отправлять фиксированные взносы на те же КБК, что и взносы с выплат сотрудникам, нельзя. По фиксированным взносам возникнет недоимка, и налоговики начислят пени. Тогда нужно будет просить инспекторов, чтобы уточнили в платежках КБК.
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Взносы
|
КБК на 2017—2018 годы
|
Фиксированные взносы
|
пенсионные
|
182 1 02 02140 06 1110 160
|
медицинские
|
182 1 02 02103 08 1013 160
|
Дополнительные взносы
|
пенсионные с дохода более 300 000 руб.
|
182 1 02 02140 06 1110 160
|
Взносы за сотрудников
|
пенсионные
|
182 1 02 02010 06 1010 160
|
медицинские
|
182 1 02 02101 08 1013 160
|
социальные
|
182 1 02 02090 07 1010 160
|
на травматизм
|
393 1 02 02050 07 1000 160
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