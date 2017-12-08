178 декабря

Фиксированные взносы перечислять на те же КБК, что и взносы с выплат сотрудникам? Или есть особые коды?

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отвечает:

Взносы за предпринимателя перечисляйте на специальные КБК.

Отправлять фиксированные взносы на те же КБК, что и взносы с выплат сотрудникам, нельзя. По фиксированным взносам возникнет недоимка, и налоговики начислят пени. Тогда нужно будет просить инспекторов, чтобы уточнили в платежках КБК.

Таблица. КБК для взносов предпринимателя за себя и сотрудников

Взносы

КБК на 2017—2018 годы

Фиксированные взносы

пенсионные

182 1 02 02140 06 1110 160

медицинские

182 1 02 02103 08 1013 160

Дополнительные взносы

пенсионные с дохода более 300 000 руб.

182 1 02 02140 06 1110 160

Взносы за сотрудников

пенсионные

182 1 02 02010 06 1010 160

медицинские

182 1 02 02101 08 1013 160

социальные

182 1 02 02090 07 1010 160

на травматизм

393 1 02 02050 07 1000 160

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