Взносы за предпринимателя перечисляйте на специальные КБК.

Отправлять фиксированные взносы на те же КБК, что и взносы с выплат сотрудникам, нельзя. По фиксированным взносам возникнет недоимка, и налоговики начислят пени. Тогда нужно будет просить инспекторов, чтобы уточнили в платежках КБК.

Таблица. КБК для взносов предпринимателя за себя и сотрудников Взносы КБК на 2017—2018 годы Фиксированные взносы пенсионные 182 1 02 02140 06 1110 160 медицинские 182 1 02 02103 08 1013 160 Дополнительные взносы пенсионные с дохода более 300 000 руб. 182 1 02 02140 06 1110 160 Взносы за сотрудников пенсионные 182 1 02 02010 06 1010 160 медицинские 182 1 02 02101 08 1013 160 социальные 182 1 02 02090 07 1010 160 на травматизм 393 1 02 02050 07 1000 160

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