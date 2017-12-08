Фиксированные взносы рассчитайте по специальному алгоритму (п. 5 ст. 430 НК). Покажем его на цифрах.

Предприниматель отработал в 2017 году не весь год, а 10 месяцев 15 дней. Рассчитаем пенсионные взносы, которые приходятся на этот период.

Чтобы определить сумму взносов за 10 месяцев, сначала посчитаем взносы за один месяц. Для этого взносы за год разделим на 12 месяцев:

23 400 руб. : 12 мес. = 1950 руб..

Важная статья:

ПФР требует начислять взносы на арендную плату

Аналогично посчитаем взносы за один день ноября. В ноябре 30 календарных дней:

1950 руб. : 30 дн. = 65 руб..

Узнаем величину взносов, которую предприниматель должен перечислить в ФНС:

1950 руб. × 10 мес. + 65 руб. × 15 дн. = 20 475 руб..

По такой же формуле посчитаем медицинские взносы за 2017 год. Взносы за месяц составляют 382,5 руб. (4590 руб. : 12 мес.). Взносы за один день ноября равны 12,75 руб. (382,5 руб. : 30 дн.). Общая сумма медицинских взносов — 4016,25 руб. (382,5 руб. × 10 мес. + 12,75 руб. × 15 дн.).

Перечислить эти суммы в инспекцию предприниматель должен в течение 15 календарных дней с даты, когда налоговики сняли его с учета (п. 5 ст. 432 НК). За дни просрочки инспекция начислит предпринимателю пени.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>