Рассчитывайте взносы с дохода более 300 000 руб. по формуле:

Подставим ваш доход и найдем величину взносов:

(700 000 руб. – 300 000 руб.) × 1% = 4000 руб..

Перечислите эти взносы в налоговую не позднее 2 июля 2018 года на специальный КБК.

Если предприниматель работает на упрощенке с объектом «доходы», то на взносы можно уменьшить налог за тот год, в котором перечислили деньги. Предприниматели, у которых есть наемные сотрудники, могут вычесть из налога по упрощенке не более 50 процентов от суммы взносов (ст. 346.21 НК). Если он применяет объект «доходы минус расходы», то он вправе включить взносы в расходы.

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