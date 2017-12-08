178 декабря

Наш контрагент пишет в счетах-фактурах адрес вплоть до номера подъезда и этажа. В ЕГРЮЛ таких подробностей нет. Будут ли у нас из-за этого проблемы с вычетами?

Темы:

отвечает:

Проблем с вычетами быть не должно. Дополнительные сведения об адресе в счетах-фактурах не мешают налоговикам определить продавца и покупателя. Значит, отказать в вычете они не вправе (письмо Минфина от 24.07.2013 № 03-07-09/29204).

С 1 октября в счетах-фактурах нужно ставить полный адрес компании из ЕГРЮЛ (постановление Правительства от 19.08.2017 № 981). Но это не значит, что адрес, который вы или контрагент отражаете в документе, должен в точности повторять адрес из реестра. Это нам подтвердили в Минфине. К примеру, вы вправе использовать сокращенные наименования элементов адреса: «улица» — «ул.», «дом» — «д.» и т. д. Или можете отразить адрес без сокращений и даже включить в него дополнительную информацию. Это не будет ошибкой.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.