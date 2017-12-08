Проблем с вычетами быть не должно. Дополнительные сведения об адресе в счетах-фактурах не мешают налоговикам определить продавца и покупателя. Значит, отказать в вычете они не вправе (письмо Минфина от 24.07.2013 № 03-07-09/29204).

С 1 октября в счетах-фактурах нужно ставить полный адрес компании из ЕГРЮЛ (постановление Правительства от 19.08.2017 № 981). Но это не значит, что адрес, который вы или контрагент отражаете в документе, должен в точности повторять адрес из реестра. Это нам подтвердили в Минфине. К примеру, вы вправе использовать сокращенные наименования элементов адреса: «улица» — «ул.», «дом» — «д.» и т. д. Или можете отразить адрес без сокращений и даже включить в него дополнительную информацию. Это не будет ошибкой.

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