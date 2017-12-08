398 декабря

Наняли сотрудника, который до работы в нашей компании 11 лет прослужил в армии. У нас он работает всего два месяца. Общий стаж с учетом службы составил 11 лет и два месяца. 15 ноября работник заболел. Из какого стажа считать пособие: два месяца или 11 лет и два месяца?

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отвечает:

Пособие считайте из стажа с учетом службы.

 Военная служба входит в стаж для расчета пособий (ч. 1.1 ст. 16 закона № 255-ФЗ). В вашем случае стаж для пособий — более 8 лет, то есть работнику положена выплата из 100 процентов от среднего дневного заработка.

В строке «Страховой стаж» больничного листа нетрудоспособности запишите стаж с учетом службы в армии. В строку «в т. ч. нестраховые периоды» больничного напишите полное количество лет и месяцев военной службы после 1 января 2007 года (п. 66 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н).

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