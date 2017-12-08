118 декабря

К нам устроился иностранец из Казахстана. Он постоянно проживает и работает в РФ с 2011 года, а до этого пять лет работал в своей стране. Недавно сотрудник заболел. Надо ли при расчете пособия учитывать заработок иностранца в родной стране?

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отвечает:

Нет, не учитывайте заработок иностранного работника, который он получил в родной стране. Ведь в средний заработок включают только те выплаты, на которые компания начислила взносы по российским законам.

Стаж работы в Казахстане учитывайте при расчете пособия. Помимо периода работы в РФ надо учесть работу в СССР и некоторых странах СНГ. Например, Казахстане (Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции от 15.04.94). Причем период работы в другом государстве включают в стаж независимо от того, получил иностранец российское гражданство или нет.

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