Посчитайте налог на дату, когда зачисляете деньги на счет в личном кабинете.

Компания удерживает и перечисляет НДС в бюджет как налоговый агент, если заказывает электронные услуги у иностранной организации (подп. 4 п. 1 ст. 148, ст. 174.2 НК РФ). Но только если иностранный контрагент не состоит на учете в российской налоговой.

Важная статья:

Ожидаемые поправки в НДС

НДС нужно посчитать по расчетной ставке, так как налоговая база — это выручка контрагента, которая уже включает НДС (п. 1 ст. 161 НК РФ). Определить налоговую базу надо по курсу на дату, когда компания перечислила деньги контрагенту. В этот же день нужно исчислить НДС и заплатить в бюджет (письмо Минфина России от 27.02.17 № 03-07-08/10658). А деньги контрагенту заплатить за вычетом налога.

Вы будете перечислять деньги на счет в личном кабинете авансом. В кодексе нет исключений на этот случай. Поэтому заплатите НДС в день, когда перечислите деньги на счет.