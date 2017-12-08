108 декабря

Купили грузовики массой более 3,5 тонны. На автомобилях будем перевозить товары из цехов на склад. Надо ли устанавливать на автомобили тахографы?

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отвечает:

Установите устройства учета времени в автомобиль.

Закон обязывает компании, которые используют в работе автомобили, устанавливать на них тахографы. Устройства помогают следить за рабочим временем и условиями труда водителей, а также фиксировать скорость машины и предотвращать аварии (п. 1 ст. 20 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ).

Виды транспорта, которые нужно оснастить тахографами, перечислены в приложении 2 к приказу Минтранса России от 13.02.13 № 36. В нем есть грузовики максимальной массой свыше 3,5 тонны. Не важно, использует компания машину для личных перевозок или оказывает услуги. Поэтому установите тахографы на автомобили, которые используете для перевозки товаров из цехов на склад.

Если компания не установит приборы, ее могут оштрафовать на 10 тыс. рублей по статье 11.23КоАП РФ. В вашем регионе практика не сложилась, но в других отменить штраф не удается даже в суде (решение Ставропольского краевого суда от 08.07.15 № 7а-585/2015).

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