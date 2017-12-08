178 декабря

Купили товар у контрагента из Германии. У него нет представительств в нашей стране. Вовремя оплатить партию мы не успели, поэтому поставщик потребовал штраф. Надо ли удержать налог на прибыль с неустойки?

Тема:

отвечает:

Не удерживайте налог, если контрагент подтвердит, что работает в Германии.

Компания действует как налоговый агент, если заключает сделку с иностранной организацией, у которой нет представительства в РФ. В этом случае с доходов, которые компания перечисляет иностранной организации, нужно удерживать налог на прибыль (п. 1 ст. 310 НК РФ). Штрафы и пени за нарушение договора тоже облагаются налогом на прибыль (подп. 9 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Налог на прибыль не нужно удерживать, если международное соглашение между странами освобождает доход. Между Россией и Германией действует Соглашение от 29.05.96. Статья 21 этого документа освобождает от налога штрафы за нарушение договоров. Поэтому вы вправе не удерживать налог на прибыль со штрафа, если контрагент представит заверенное подтверждение, что работает в Германии. С такими выводами согласны налоговики (письмо ФНС России от 03.07.14 № ГД-4-3/12689@).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.