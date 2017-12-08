Не удерживайте налог, если контрагент подтвердит, что работает в Германии.

Компания действует как налоговый агент, если заключает сделку с иностранной организацией, у которой нет представительства в РФ. В этом случае с доходов, которые компания перечисляет иностранной организации, нужно удерживать налог на прибыль (п. 1 ст. 310 НК РФ). Штрафы и пени за нарушение договора тоже облагаются налогом на прибыль (подп. 9 п. 1 ст. 309 НК РФ).

Налог на прибыль не нужно удерживать, если международное соглашение между странами освобождает доход. Между Россией и Германией действует Соглашение от 29.05.96. Статья 21 этого документа освобождает от налога штрафы за нарушение договоров. Поэтому вы вправе не удерживать налог на прибыль со штрафа, если контрагент представит заверенное подтверждение, что работает в Германии. С такими выводами согласны налоговики (письмо ФНС России от 03.07.14 № ГД-4-3/12689@).