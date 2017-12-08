298 декабря

Приняли на работу новичка. На следующий день работник написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. Уволили его тем же днем. Надо ли в трудовой книжке работника делать запись о приеме?

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отвечает:

Делать запись в трудовой книжке не надо.

Компания вправе принять на работу сотрудника и в тот же день уволить его по собственному желанию. Это не запрещено. В трудовой книжке работодатель делает запись о приеме не позднее пяти рабочих дней с даты, когда сотрудник подписал договор (ст. 66 ТК РФ). А значит, компания вправе не вносить запись в книжку, если сотрудник отработал один день.

Рассчитайте сотрудника — выдайте ему деньги за один день работы. Компенсация за неиспользованный отпуск ему не положена (п. 35 Правил, утв. НКТ СССР от 30.04.30 № 169). Верните новичку трудовую книжку, а также другие документы, которые он принес в компанию (ч. 5 ст. 80 ТК РФ).

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