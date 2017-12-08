Тарифы взносов останутся на уровне 2017 года.

Мы сохранили 32 страховых тарифа — от 0,2 до 8,5 процента — дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.

Кроме того, продлили льготу для общественных общероссийских организаций инвалидов и принадлежащих им организаций, а также для всех других работодателей, производящих выплаты в пользу работников с инвалидностью. Эти организации по-прежнему смогут начислять взносы в размере 60 процентов от основного тарифа.