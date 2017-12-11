4111 декабря

Как изменятся пособия для семей с детьми и больничные?

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отвечает:

Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан с 1 января 2018 года повысится до 24 503 рублей в месяц.

Рост связан с изменением двухгодичного расчетного периода. В 2017 году пособия рассчитываются из заработка за 2015 и 2016 годы. Предельная база для начисления страховых взносов за эти годы составляет 670 000 и 718 000 рублей соответственно. В 2018 году выплаты нужно рассчитывать из заработка за 2016 и 2017 годы. Предельная база — 718 000 и 755 000 рублей соответственно.

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