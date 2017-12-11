По Трудовому кодексу обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения индексируют зарплату в порядке, который установлен трудовым законодательством. Работодатели реального сектора экономики — на основании коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов.

Наличие таких норм обязательно. Это неоднократно подтверждено судебной практикой. Правительство запланировало проиндексировать заработную плату работников федеральных государственных учреждений на 4 процента: в 2018 году — с 1 января, в 2019 и 2020 годах — с 1 октября. Средства в федеральном бюджете предусмотрены.

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