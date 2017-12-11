1711 декабря

Можно ли взять в аренду онлайн-кассу, а не покупать собственную?

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отвечает:

Компания вправе сама решить, покупать новую онлайн-кассу или взять ее в аренду. В законе нет ограничений на этот счет (Федеральный закон от 22.05.03 № 54-ФЗ).

Поэтому можно выбивать покупателям чеки на арендованной онлайн-кассе (письмо ФНС России от 15.05.17 № АС-4-20/9012). Взять в аренду ККТ можно у производителя или контрагента. Но регистрировать кассу нужно на свою компанию (ст. 4.2 закона № 54-ФЗ).

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