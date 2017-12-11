Нет, в трудовых книжках нельзя зачеркивать записи (п. 1.2 приложения 1 к постановлению Минтруда России от 10.10.03 № 69).

Компания может исправить только неверные и неточные записи с определенным номером (п. 1.2 приложения 1 к постановлению № 69). Верная запись с названием организации не нумеруется.

А закон не предусматривает исправление непронумерованных записей, внесенных не в ту строку. Поэтому запишите название компании и информацию о приеме в нужном месте. Об ошибке письменно сообщите сотруднику на бланке компании. Дополнительно укажите, что работник вправе получить дубликат трудовой.