Зависит от того, по какой причине сотрудник не работает по основному месту. Максимальная продолжительность рабочего дня совместителя — четыре часа в день (ст. 284 ТК РФ). Но сотрудник вправе работать больше в те дни, когда он не занят на основном месте.

В течение месяца совместитель не вправе трудиться у вас больше половины нормы рабочего времени. Правило не распространяется на две ситуации: когда на основном месте работнику не выплачивают зарплату более 15 календарных дней и он приостановил работу или если сотрудника отстранили от работы. В этих случаях сотрудник вправе работать у совместителя полную норму времени.

Но, к примеру, в течение отпуска на основном месте он не вправе работать по совместительству больше половины нормы за месяц. Если сотрудник не трудится на основной работе, он может перейти по совместительству у этого работодателя. А работу по совместительству сделать основной.