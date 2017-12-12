1612 декабря

Компания будет работать по выходным, поэтому у одного отдела хотим сдвинуть рабочие дни с понедельника по пятницу на график со вторника по субботу. Вправе ли мы самостоятельно перенести выходные?

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отвечает:

Да, при пятидневной рабочей неделе сотрудникам положено два выходных (ст. 111 ТК РФ).

Кодекс не говорит, какие это должны быть дни недели. Не запрещается, чтобы у отделов одной компании были разные выходные. Дни отдыха пропишите в коллективном или трудовом договоре, правилах внутреннего распорядка. Об изменении графика работы уведомите сотрудников минимум за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

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