Да, при пятидневной рабочей неделе сотрудникам положено два выходных (ст. 111 ТК РФ).

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Можно ли декретнице укоротить рабочий день на 5 минут

Кодекс не говорит, какие это должны быть дни недели. Не запрещается, чтобы у отделов одной компании были разные выходные. Дни отдыха пропишите в коллективном или трудовом договоре, правилах внутреннего распорядка. Об изменении графика работы уведомите сотрудников минимум за два месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

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