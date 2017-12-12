1212 декабря

Продавец попался на краже денег. Мы подали заявление в полицию, они начали проверку. Вправе ли мы отстранить его от работы?

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отвечает:

Да, вправе.

В ТК РФ написаны случаи, когда работодатель обязан отстранить сотрудника от работы. Например, если он не прошел обязательный медосмотр (ст. 76 ТК РФ). Но не запрещено отстранить по другим причинам. Издайте приказ, в котором напишите срок, на который вы отстраняете сотрудника.

Безопаснее платить сотруднику. Иначе он может обратиться в суд и потребовать оплату. У судей нет единого мнения по данному вопросу. Одни встают на сторону сотрудника (апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 15.08.16 № 33–14566/2016). Другие судьи поддерживают работодателей и считают, что оплата не положена (апелляционное определение Московского городского суда от 28.10.14 № 33–36979). Уволить сотрудника вы вправе после того, как суд признает вину, а приговор или постановление судьи вступит в силу (подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

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